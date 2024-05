Festung Aug bleibt auch für Leader uneinnehmbar

Die Festung Aug, sie ist nicht zu knacken. Seekirchen ließ im Spiel der letzten Chance Leader Kuchl ebenjene nicht, siegte klar und verdient mit 4:0. Vor der Pause traf Eliasch per Kopf nach zu weiter Ecke und Flanke in den Sechzehner. Er war sträflich vernachlässigt worden (23.). Nach der Pause schloss Neumayr einen Konter nach Pär-Zuspiel mustergültig ab (60.). Pär selbst erhöhte nach Querpass auf 3:0 (69.). Im Finish stellte Plakhtyria den 4:0-Endstand her.