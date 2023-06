Wirt bekam bares Geld für seinen Stromverbrauch

Konkret am Pfingstmontag zwischen etwa 12 Uhr Mittag und etwa 18 Uhr. Die Energie AG bestätigte, dass an diesem Tag für mehrere Stunden „Minus-Preise“ am Strommarkt galten. Es war also so viel Energie in den Netzen, dass man an der Strombörse froh war, wenn es Abnehmer gab. Der normale Kunde für Haushaltsstrom profitiert von so einem „Minus-Preis“ allerdings nicht.