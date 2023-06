Schlägerei in Klaus endete mit blutigen Nasen

Ein 16- und ein 18-jähriger Bursche waren am Samstagabend in der „Vabrik“ in Klaus. Um 2 Uhr nachts machten sie sich schließlich zu Fuß zum Bahnhof Klaus auf. Auf dem Weg dorthin, kurz vor dem Bahnhof, gerieten sie mit einer Gruppe Jugendlicher, die ihnen gefolgt war, in Streit.