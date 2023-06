Raus in die Natur! Warum Sie öfter wandern sollten

Die Urlaubssaison naht und so mancher schmiedet Pläne, nicht nur auf der faulen Haut zu liegen. Gut so, wie wäre es also mit Wandern? Diese Sportart gilt dann sogar als gelenkschonend, wenn man in ebenem Gelände unterwegs ist. Die gleichmäßigen Bewegungsabläufe beanspruchen den Bewegungsapparat weniger stark als andere Disziplinen, dennoch trainieren sie die Muskulatur, v. a. von Ober- und Unterschenkeln sowie Gesäß, aber auch Rücken und Bauch.