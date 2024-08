Eierstockkrebs jetzt früher erkennen

Gene verantwortlich

Von den 750 Eierstocktumoren jährlich sind etwa 10-15 Prozent genetisch bedingt. Wie beim Brustkrebs spielen in diesem Fall auch die beiden Gene BRCA1 und BRCA2 eine Rolle. Weist eine Frau diese ungünstige genetische Konstellation auf, ist das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, zehn- bis 20-fach erhöht. Insgesamt tragen drei von 1000 Frauen eines der beiden Gene (BRCA1 und BRCA2) in sich.