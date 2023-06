Ex-Schützling von Guardiola in Grafenstein!

Kraiger Spielmacher hatte Schutzengel

Nicht so gut geht es indes Sebastian Hertelt. Der Spielmacher von Liga-Klub Kraig humpelt mit zwei Gipsfüßen auf Krücken herum! Beim Poltern in Zrce (Kro) stürzte der 34-Jährige aus mehr als vier (!) Metern Höhe vom Balkon auf den Betonboden – und hatte mit einem gebrochenen und einem gequetschten Fuß noch viele Schutzengel! "In sechs Wochen will Sebi aber wieder fit sein", betont Kraig-Coach Harry Proprentner.