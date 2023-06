„Mit diesem Dream-Team können wir Erster werden!“

Jetzt mal abgesehen von Teamfindung und dergleichen: Wie muss es jetzt insgesamt mit der Sozialdemokratie in Österreich aus Ihrer Sicht weitergehen? Was ist jetzt nach diesem Parteitag das Wichtigste?

Also wir zeigen ja in Wahrheit, mit beiden Personen, mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, dass wir in einer guten Weise aufgestellt sein können, wenn wir diese Gemeinsamkeit jetzt schaffen. Und es damit schaffen, das junge, progressive, urbane Umfeld mit Andreas Babler und dieser seiner Bewegung zu mobilisieren, und gleichzeitig haben wir mit Hans Peter Doskozil jemanden, der in die politische Mitte ausstrahlt und Kanzler-Statur hat. Und das ist, im Gemeinsamen gedacht, in Wahrheit ein Dream-Team, mit dem wir das Ziel, klarer Erster zu werden bei der nächsten Nationalratswahl, auch erreichen können.