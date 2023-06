Doskozil braucht Team: Wer die besten Chancen hat

Sie würde auch in die Wiener Partei hineinwirken, die ja Doskozil offen fast schon feindselig gegenübersteht. Nur die wenigsten Delegierten der Stadtpartei am Parteitag erhoben sich nach seiner Rede zum Applaus. Nun ist Herr zwar Burgenländerin, doch hat sie längst in der Wiener Partei angedockt - konkret in Penzing, wo mit Stadtrat Jürgen Czernorszky ein Babler-Unterstützer die Geschäfte führt.