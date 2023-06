SPÖ: Vernunft siegte über Emotion

Wenn das allerdings klappt, dann sehen die Politikexperten gute Chancen für Doskozil, der bekanntlich eine Ampelkoalition realisieren will, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu schaffen. „Doskozil hat ein starkes Populismus-Gen in sich, für die nächste Nationalratswahl könnte das also schon ein echter Showdown werden. Und die ÖVP muss aufpassen, dass es nicht ein Match Kickl gegen Doskozil wird und man selber auf der Regierungsdefensive Richtung Platz 3 rutscht“, so Hofer.