ÖVP warnt Doskozil vor „Spaltung des Landes“

Skeptische Reaktionen gab es auch innerhalb der SPÖ. „Man sollte nicht so viel versprechen, was man dann nicht halten kann“, meinte Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger mit Blick auf die unbekannten Mehrheitsverhältnisse nach der nächsten Wahl. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sieht zunächst einmal einen Vorschlag. Wie das dann in der weiteren Diskussion ausschaut, werde man noch sehen, erklärte der rote Stadtchef in einem Interview mit dem Sender PULS24 (siehe Video unten).