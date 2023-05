Paukenschlag in SPÖ: Deutsch wirft das Handtuch!

Paukenschlag in der SPÖ: Christian Deutsch wird am Parteitag am Samstag nach fast vier Jahren als Bundesgeschäftsführer zurücktreten. Dies wurde gegenüber der „Krone“ am Mittwochvormittag bestätigt. Deutsch gilt als enger Vertrauter der scheidenden SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.