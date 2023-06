Mit Gregor läuft es einfach besser

„Erwarte mir einiges“

Mit dem Spanier Enric Mas und US-Boy Matteo Jorgenson verfügt sein Rennstall über zwei Fahrer mit Ambitionen fürs Gesamtklassement. Er selbst hofft darauf, „dass ich die Chance bekomme, einmal in eine Fluchtgruppe zu gehen“. Um einen ähnlichen Coup wie bei der Tour of the Alps zu landen.Alle Karten wollen „Mübsi“ und Co. aber noch nicht aufdecken. „Ich habe sicher in dieser Saison einen guten Schritt und bin jetzt da, wo ich noch nicht war“, zeigt er sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. „Wir schauen aber, dass der Formhöhepunkt bei der Tour de France ist. Da erwarte ich mir doch einiges“, meint der Wahl-Salzburger.