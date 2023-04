Auf der Glockner-Etappe werden die Waden brennen!

148,5 Kilometer und 3105 Höhenmeter - die Strecke der 3, Etappe der Tour of Austria (ehemals Österreich Rundfahrt) hat es ordentlich in sich. Vom Start in Sillian (Osttirol) geht es zunächst nach Lienz, ehe es am Iselberg die erste Bergwertung des Tages gibt. Es folgt ein brachialer Anstieg auf den Großglockner (Hochtor/2498 Meter Seehöhe), wo heuer der bereits 66. „Glocknerkönig“ ermittelt wird. Wenige Kilometer später wartet die Durchfahrt am Fuscher Törl (2422 Meter) vorbei, ehe es in Richtung Tal geht.