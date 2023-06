„Graz ist groß genug für zwei Bundesligaklubs“

Die Steiermark blickt am Sonntag ins Ländle. Zumindest alle Bewohner, die an der „schönsten Nebensache der Welt“ interessiert sind. Denn der GAK könnte nach Jahren in den Niederungen des österreichischen Fußballs gegen Dornbirn die Rückkehr in die Beletage fixieren. Selbst eingefleischte Sturm-Knofel werden deshalb am Nachmittag den einen oder anderen Blick auf den Spielstand werfen. Es soll ja auch Schwarze geben, die eine Rückkehr des roten Erzrivalen herbeisehnen - andere wiederum können mit derartigen Gefühlsregungen herzlich wenig anfangen.