Monika Martin: „Die Musik hat gewonnen“

„Krone“:Monika Martin, du sprichst von schweren Zeiten während der Aufnahme deiner neuen CD.

Monika Martin: Richtig. Ich habe vor zwei Jahren mit dieser CD begonnen. Zuerst musste der Arrangeur, der bereits 11 Titel angelegt hatte, die gesamte Produktion krankheitsbedingt zurücklegen. Dann fand ich einen Produzenten in München, der während der Aufnahme plötzlich verstarb. Ich war verzweifelt, weil ich der Plattenfirma mit dieser Produktion im Wort stand. Von dieser Not hat Matze Roska, der Produzent von Andreas Gabalier, erfahren, der mir spontan am Telefon die Produktion zusagte. Ich habe aus Freude über diesen Freundschaftsdienst geweint. Und genau in dieser Zeit wurde auch meine Mutter schwer krank.