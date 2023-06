Kosovos Regierungschef: „Eskalation war geplant“

Am Rand des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau hatten Deutschland und Frankreich am Donnerstag zur Beruhigung der Lage Neuwahlen in vier mehrheitlich serbischen Gemeinden gefordert. Auch US-Außenminister Antony Blinken rief die Spitzen des Kosovo und Serbiens zur sofortigen Deeskalation auf.