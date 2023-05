Kosovo-Unruhen: Bundesheer erhöht Truppenschutz

Tanner: Österreich hat besonderes Interesse an friedlichem Balkan

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) rief alle Seiten „zur Deeskalation auf“. „Durch die geografische Nähe hat Österreich besonderes Interesse daran, dass sich der gesamte Balkan friedlich und stabil entwickelt“, erklärte sie in einer Stellungnahme. Österreich habe es sich zum Ziel gesetzt, die Westbalkanstaaten auf ihrem Weg in die EU zu begleiten und alle negativen Einflüsse nach Möglichkeit zu neutralisieren. „Gerade im Kosovo ist die Erhöhung der sicherheitspolitischen Stabilität absolut wichtig“, so die Ministerin.