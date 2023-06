Prozessauftakt um tödlichen Verkehrsunfall

So passiert am Abend des 25. März diesen Jahres in Bregenz. Eine 57-jährige Frau wird auf dem Zebrastreifen in der Rheinstraße von einem Auto erfasst und durch die Wucht des Aufpralls meterweit durch die Luft geschleudert. Am Steuer sitzt ein 28-jähriger Unterländer, der nicht einmal einen Führerschein besitzt.