VinziRast: Seit 20 Jahren Ort der Menschlichkeit

Ehemaliges Hotel ist jetzt VinziRast am Land

Erst Anfang Mai eröffnete das jüngste Projekt, die VinziRast am Land in Alland (NÖ). Das frühere Hotel bietet nun ein Zuhause und Arbeit - dazu gehören Samen säen, Pflanzen und Gemüse setzen sowie die Ernte einholen. Diese wird in Form von Ernteanteilen, also Gemüsekisterln, verkauft. Dass es VinziRast gibt, ist Cecily Corti zu verdanken, die das Projekt 2003 mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen hat.