Nach Regenschirm-Attacke ist Opfer gelähmt

Ein sinnloser Streit endete am 24. Februar in Enns (Oberösterreich) in einer fürchterlichen Tragödie. Ein 33-jähriger Soldat aus Mistelbach ist seit dem Tag halbseitig gelähmt und hat massiv an Sehkraft verloren. Der Grund: Ein anderer Soldat soll ihn mit einem Regenschirm attackiert haben.