Regenschirm-Attacke hat für Opfer und Täter Folgen

Der Freitag hätte eigentlich ein Freudentag für einen 20-Jährigen aus Mattighofen und seinen 33-jährigen Kameraden aus Mistelbach werden sollen. Doch nun sitzt der Jüngere in der Justizanstalt Garsten in Untersuchungshaft und der Ältere liegt verletzt im Linzer Unfallkrankenhaus. Beide hatten – wie berichtet – gerade ihre eineinhalbjährige Ausbildung zum Wachtmeister abgeschlossen, wollten diesen Erfolg bei einer inoffiziellen Abschlussfeier in einem Lokal in Enns feiern. Am Freitag gegen 1.30 Uhr eskalierte dann ein Streit zwischen den beiden.