„Die Öffis sind zum Pendeln eine Zumutung!“

„An nur wenigen Tagen war ich nicht gezwungen, entweder zu laufen oder den Anschluss zu verpassen!“, macht Markus Dohnal aus Unterthurm bei Altlengbach im Bezirk St. Pölten seinem Ärger Luft. Seit Mitte April muss er aus seinem Heimatort nach Wien pendeln, um in die neue Arbeit zu gelangen. „Wegen der täglichen Verspätungen muss ich um 6.15 Uhr das Haus verlassen, damit ich mir sicher sein kann, pünktlich um 9 Uhr in der Arbeit zu sein“, klagt Dohnal. Mit dem Bus fährt er zum Bahnhof in Eichgraben, um dort den Zug nach Wien Hütteldorf zu erwischen und weiter mit der S-Bahn nach Heiligenstadt zu fahren.