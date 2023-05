Drogenopfer von eigener Mutter tot aufgefunden

Wie erst jetzt bekannt wurde, forderte eine Drogenüberdosis am vergangenen Sonntag ein weiteres Leben in Kärnten. Der 23-Jährige war von seiner Mutter in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung in Villach tot aufgefunden worden. Der alarmierte Notarzt konnte bei dessen Eintreffen bereits kein Lebenszeichen mehr feststellen.