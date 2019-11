SPÖ: Mehr als ein Viertel des Personals muss gehen

Partei sieht keine Verfehlungen Rendi-Wagners

In der Löwelstraße will man derweil von Verfehlungen der Vorsitzenden nichts wissen. Rendi-Wagner habe die Partei mit einem hohen Schuldenstand übernommen, hieß es am Sonntag. Deutsch betonte zudem, die Niederlage in der Steiermark sei „unter anderem Fehlern der Vergangenheit geschuldet“.