Schneebrett erfasste Pkw eines Norwegers

Das kleine Schneebrett hatte sich gegen 15.36 Uhr am Hang oberhalb der Großglockner Hochalpenstraße bei Straßenkilometer 35,6 gelöst und donnerte in weiterer Folge auf den in Richtung Wallackhaus führenden Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt passierte ein 50-jähriger norwegischer Staatsangehöriger mit seinem Auto gerade diese Straßenstelle und der Nassschnee ergoss sich auf das Fahrzeug, wodurch dieses stark beschädigt wurde.