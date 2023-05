Dicke Kids und Vorsorgemuffel im Visier

Die ungesunde Lebensweise ist bereits bei den Jüngsten virulent - Fast Food ist nach wie vor sehr beliebt und wird offenbar bevorzugt auf dem Sofa oder im Gamingsessel verspeist. Gemäß der Studie bewegen sich nur elf Prozent der Schülerinnen und Schüler zumindest eine Stunde am Tag. Eine Tatsache, die Landeshauptmann Markus Wallner unbedingt ändern will - und zwar durch tägliche Bewegungseinheiten an den Schulen.