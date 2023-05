Griechische Polizisten in Schlepper-Fall verhaftet

Die griechische Polizei hat fünf eigene Grenzpolizisten festgenommen, die an einem großen Schlepperring mitgewirkt haben sollen. Die fünf Männer hätten in enger Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Schleuserbande, die in der Türkei leben, in mindestens zwölf Fällen den Übergang von Migranten aus dem Nachbarland über den Grenzfluss Evros nicht gestoppt.