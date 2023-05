Mit massiven Betonpollern gegen die Schlepper

Sorge vor Schleppern

Zusätzlich Sorge bereitet die Ankündigung Ungarns, Schlepper wieder freizulassen. Die Sorge ist groß, dass wieder vermehrt über Neckenmarkt gefahren wird. Igler tüftelt daher an einer Lösung, wie der Verkehr auf der Strecke noch weiter eingeschränkt werden kann. In der Schlepperthematik müsse man vor allem die Europäische Union mehr in die Pflicht nehmen, etwa was die Sicherung der Außengrenzen anbelange.