Soldaten stoppen illegalen Transport an der Grenze

Drei Kurden im Pkw

Der 42-jährige Akhmed H. war am helllichten Tag aus dem ungarischen Harka gekommen, in seinem VW Golf mit deutschem Kennzeichen hatte er drei türkische Kurden ohne die erforderlichen Dokumente. Sofort wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Beamte einer Streife nahmen den verdächtigen Ukrainer fest, er wurde ins Bezirkspolizeikommando nach Oberpullendorf gebracht. Seinen VW Golf nahmen Spezialisten der Spurensicherung genau unter die Lupe. Die drei Flüchtlinge wurden später im Competence Center in Eisenstadt betreut.