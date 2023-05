Erdogan mit Wolfsgruß und Allahu Akbar gefeiert

In vier Bezirken hat mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine ausländische Herkunft. Ein aktueller Bericht spricht von „Milieus mit desintegrativen Tendenzen“. Und jetzt die Erdoğan-Wahlparty in Wien. Erdoğan erklärt sich zum Wahlsieger, und in Favoriten jubeln die Massen. Auch vonseiten der Poltik hagelt es Kritik. Und die Bevölkerung? Bei der sorgt das für Befremden und Angst. Die „Krone“ hat sich bei Wirtschaftstreiben und vor Ort umgehört. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.