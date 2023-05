Im Auto schnurrte plötzlich nicht nur der Motor

Katzen sind von Natur aus neugierig - das wäre einem Stubentiger nun in Königstetten bei Tulln beinahe zum Verhängnis geworden. Der Vierbeiner kraxelte derart tief in den Motorraum von Nachbars Auto, dass der dort gleich drei Tage festsaß. Weil der Besitzer (des Wagens) aber gerade auf Urlaub war, blieb der Besitzern (der Katze) also nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen.