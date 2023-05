Kleinkind bei Streit unter Männern erstochen

Zu dem Tötungsdelikt war es bereits am Samstagabend unweit des Stadtzentrums von Most gekommen. Die Polizei suchte am Sonntag die Gegend des Tatorts nach Spuren und einem nicht näher bezeichneten Gegenstand ab, der mit der Tat zusammenhängen könnte. Die Industriestadt Most im Nordwesten Tschechiens gilt seit Jahren als sozialer Brennpunkt.