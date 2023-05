Kajak in Fluss gefunden: Suchaktion nach Fahrer

Ein 36-jähriger Kajakfahrer war am Samstag in der Insel unterwegs. Nach wenigen hundert Metern wurde das Kajak von einer Wasserwalze erfasst und der Kajakfahrer kenterte. Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Kajak befreien und aus dem Wasser retten. Das gekenterte Boot trieb bis in den Ortsteil Huben. Radfahrer bemerkten es, schlugen sofort Alarm und lösten eine große Suchaktion aus. Der Kajakfahrer konnte im Zuge dessen etwa 15 Kilometer vom Unfallort entfernt unverletzt gefunden werden. Im Einsatz standen die FF Huben sowie auch die Wasserrettung und die Polizei.