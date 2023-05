Schwarz-Blau lässt bei Teuerung viele Fragen offen

So forderte die FPÖ noch im Februar einen Strompreisdeckel seitens der Salzburg AG. Jetzt heißt es im Regierungsprogramm nur mehr, „wir setzen uns bei der Salzburg AG ein, dass diese auch weiterhin zu den günstigsten Landesenergieversorgern zählt“. Im selben Atemzug hatte die FPÖ auch eine „eklatante Erhöhung des Heizkostenzuschusses“ gefordert. Dieser soll nun jährlich „valorisiert“, also lediglich an die Inflation angepasst werden.