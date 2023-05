Henry Kissinger, der Außenminister der Welt

Eindringlich warnt das Außenpolitik-Orakel davor, die Ukraine nach dem Krieg als einsamen Staat auf sich allein gestellt zu lassen. Vielmehr müsse der hochgerüstete, aber unerfahrene Staat umgehend in die NATO eingebunden werden. Denn, so überrascht der Weltpolitik-Guru: Davon würde auch Russland profitieren. „Ich würde Putin sagen, dass er sicherer wäre, wenn die Ukraine in der NATO ist“, sagt Kissinger dem Nachrichtenmagazin „The Economist“.