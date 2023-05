Grabher steht nach Kraftakt im Rabat-Finale

Neues Rekordranking wartet

Mit ihrem ersten Einzug in ein Finale auf der WTA-Tour - in dem Grabher entweder auf Lucia Bronzetti (It) oder Sloane Stephens (US) trifft - hat sie auch bereits ein Preisgeld von 20.226 US-Dollar (vor Steuer) und 180 WTA-Punkte sicher. Damit wird sie in der am Montag erscheinenden Weltrangliste ein neues Karrierehoch erreichen und aller Voraussicht ein Ranking um Position 61 einnehmen.