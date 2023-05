Horror-Crash auf der Rheintalautobahn

Ein 34-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 17.25 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Schweizer Autobahn A13, die direkt am Grenz-Fluss Rhein entlang verläuft, von Buchs in Richtung St. Margarethen unterwegs. Auf Höhe Montlingen kam er laut Polizeiangaben aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab.