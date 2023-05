Erstmals überwacht eine Drohne die Autobahn

Ziel ist es, Drohnen an strategisch wichtigen Punkten zu platzieren. Im Ernstfall sollen sie nach einem Startbefehl aus einer Verkehrsmanagementzentrale automatisch per Autopilot fliegen und Live-Bilder liefern. Im Fall der A 8 wäre das die Zentrale in Wels, in der Mitarbeiter etwa Umleitungen schalten oder Verkehrsinfos weitergeben könnten.