Prölls Ratschlag | Kurz muss aufpassen

Prölls Ratschlag. Nein, heute einmal nicht die SPÖ in epischer Breite. Auch wenn es zu den Vorgängen bei den Sozialdemokraten anhaltend viel zu sagen gibt - was wir in der heutigen „Krone“-Ausgabe natürlich auch wieder tun. Aber noch bemerkenswerter als das Neueste bei den Roten sind Aussagen eines Schwarzen. Und zwar nicht irgendeines ÖVP-Funktionärs, der seinen Namen lieber nicht genannt haben will, sondern des jahrzehntelang mächtigsten Mannes in der Volkspartei: Erwin Pröll, niederösterreichischer Landeshauptmann a.D. Der 76-Jährige, vital, informiert, interessiert und messerscharf in der Analyse wie zu seinen besten aktiven Zeiten, gab der „Krone“ eines seiner ganz raren Interviews. Da erklärt er, warum er sich bei seinem Abschied aus der Politik vorgenommen hat, zu tagespolitischen Themen keine Stellung mehr zu nehmen - weil er in seiner politischen Tätigkeit selbst oft darunter gelitten habe, wenn sich „Persönlichkeiten, die in Wahrheit keine Verantwortung mehr tragen, mit klugen Ratschlägen melden“. Da habe er gemerkt, „dass Ratschläge weniger Rat und mehr Schläge sind.“ Ruhe zu geben - diesen Rat gibt er auch einem ganz Großen der österreichischen Innenpolitik. Wem wohl?