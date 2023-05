Willis Ex-Personalchefin geht, der Ärger bleibt

Einsatzfahrzeuge mit 42 km/h im Schnitt

Anlass für Debatten bietet offenbar auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Seit Mittwoch liegt die Beantwortung des Fragenkatalogs zum millionenteuren Erweiterungsbau der Hauptfeuerwache vor, der den Bau einer womöglich nötigen zweiten Feuerwache im Westen der Stadt verhindert hat. Insider finden in der Machbarkeitsstudie, an der vier Jahre lang (!) geschrieben wurde, etliche Fehler, etwa ein Durchschnittstempo von Einsatzfahrzeugen von 42 km/h in der Stadt. Nur so kann ein Einsatzort im Westen in der vorgeschriebenen Zeit erreicht werden. Eine Debatte könnte spannend werden!