WKStA-Ermittlung: Nächste Runde in der Causa Willi

In den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) wegen des Verdachts der Untreue und des Amtsmissbrauchs rund um einen Sondervertrag für die Ex-Personalamtsleiterin der Stadt haben die Ermittler einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien erstattet. Dies sagte eine WKStA-Sprecherin am Mittwoch.