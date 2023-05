So wild wird Arnies neue Netflix-Serie „FUBAR“

„FUBAR“, das ist eine englische Abkürzung für „F***ed Up Beyond Any Repair“, was auf Deutsch so viel wie „völlig im A****“ heißt. Und in solchen Situationen findet sich Arnie in dieser Serie tatsächlich sehr oft. Fast in jeder Folge muss eine unmögliche Aufgabe gelöst werden - und dabei geht es wirklich wild zu. Neben spektakulären Explosionen, Verfolgungsjagden und Befreiungsaktionen gibt es auch viele Gewalt-Szenen, die teils um einiges härter sind, als man es aus dem Kino gewohnt ist. Gleichzeitig wird auch Humor großgeschrieben, der vor allem von den liebevoll ausgetüftelten Nebencharakteren wie Lukes Brunners Kollegen Roo (Fortune Feimster), Barry (Milon Carter) und Aldon (Travis Van Winkle) kommt. So wird das CIA-Team schnell zu einem sympatisch-chaotischen Haufen, dem man gerne zusieht.