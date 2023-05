„Rogue Heroes“: Zurück in der Welt der Machos

Conor Swindells („Sex Education“), Jack O’Connell und Alfie Owen-Allen („Game Of Thrones“) spielen drei furchtlosen Soldaten, die in Nordafrika die Deutschen hinter den feindlichen Linien sabotieren. Die Spezialeinheit führt ein spektakuläres Himmelfahrtskommando nach dem anderen aus - und klopft dabei noch lockere Sprüche. Nach so viel Diversität und Frauenpower in letzter Zeit fühlt man sich da plötzlich zurückversetzt in die Welt der Machos. Die sechsteilige Action-Kriegsserie ist dabei zwar ganz unterhaltsam, trägt aber an vielen Stellen einfach zu dick auf. Nichtsdestotrotz wurde sie bereits für eine zweite Staffel verlängertMit dabei sind übrigens u. a. noch Dominic West („The Wire“, „Downton Abbey“) und Tom Glynn-Carney („House Of The Dragon“, „Dunkirk“).