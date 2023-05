Musik in Streamingserien: Beyoncé statt Mozart

Bisher waren Nummern von Nirvana oder Billie Eilish dabei, doch für „Queen Charlotte“ hat Patsavas ausschließlich Songs ausgewählt, die von schwarzen Frauen „geschrieben, gesungen oder berühmt gemacht wurden. Das schien mir ein wirklich wesentlicher Teil des Geschichtenerzählens zu sein“, so die Musikverantwortliche. Neben „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys schaffte es so auch Beyoncés „Deja Vu“, „Nobody Gets Me“ von der amerikanischen Sängerin SZA und „I Will Always Love You“ von Whitney Houston in die Serie. „Musik hat eine wunderbare emotionale Komponente“, erklärt Patsavas. „Sie hilft beim Erzählen der Geschichte und schafft, dass man mit den Schauspielern mitfühlen kann.“