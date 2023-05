„Möglich, dass sich ein Bär hier niederlässt“

Ist es Zufall, dass es aktuell so viele Bärensichtungen in Salzburg gibt?

Ich gehe davon aus, dass bis zu dem Unfall zwei Bären in Salzburg unterwegs waren. Das ist für Salzburg schon außergewöhnlich. Solange keine DNA-Auswertungen vorhanden sind, können wir es aber nicht sagen. Es ist aktuell aber die Jahreszeit, in der diese Wildtiere wandern. Das dauert bis in den Sommer. Wenn sie einen Lebensraum finden, der ihnen gefällt, lassen sie sich nieder.