Salzburg: Bär stirbt bei Zusammenstoß mit Zug

In den Morgenstunden am Dienstag ist ein Bär in der Nähe des Bahnhofs Schwarzach-St. Veit im Salzburger Pongau von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Tier blieb tot zwischen den Schienen der Tauernbahn liegen. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Braunbären, informierte das Landesmedienzentrum.