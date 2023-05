Freche Diebe stahlen Gemüse direkt vom Feld

Schon seit Jahren baut die Familie Errath in St. Andrä Feldgemüse an, das sie dann an Gastronomen und Supermärkte liefern. Aber auch bei einem eigenen Hofladen kann das saisonale Gemüse gekauft werden. Doch nun gingen dreiste Diebe auf ihr Feld und stahlen rund 100 Pflanzen. „Wir sind entsetzt“, schreiben die Landwirte auf ihrer Facebook-Seite. „Wir sind gezwungen, ab jetzt unsere Äcker mit Kameras zu überwachen und auch vermehrt ein Auge auf unsere Felder zu haben.“