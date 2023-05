Bluttat mit Schere in Graz: Lebenslang für Täter

Weil er im Verdacht steht, eine 41-jährige Frau ermordet zu haben, steht ein 24-jähriger Rumäne am Dienstag in Graz vor dem Straflandesgericht. Der Mann gesteht die Tat. Er habe die Frau im Februar des Vorjahres mit einer Vielzahl an Scherenstichen getötet, ehe er in der Wohnung des Opfers ein Feuer gelegt hatte. Kurz nach seiner Festnahme wurden gegen ihn auch Ermittlungen wegen eines weiteren Mordes in Zürich gestartet. Urteil: lebenslange Haft.