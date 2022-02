Verdächtiger soll auch Schweizerin getötet haben

Jener 23-Jährige, der vor zwei Wochen eine 41-jährige Grazerin in ihrer Wohnung mit einer Schere erstochen haben soll, dürfte für einen weiteren Mord verantwortlich sein: Am 11. Februar wurde eine Schweizerin (54) tot in ihrer Wohnung in Zürich gefunden. Sie war mehr als eine Woche davor umgebracht worden. Ermittler sprechen von „Anhaltspunkten“ für einen möglichen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft Zürich habe gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet, hieß es am Montag.