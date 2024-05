Taucher mit Problemen eine Stunde unter Wasser

Ein 43-Jähriger aus Niederösterreich unternahm am 26. Mai 2024 gegen Mittag mit Kollegen einen Tauchausflug im Bereich der sogenannten „Schwarzen Brücke“ am Attersee im Ortsgebiet Steinbach am Attersee. Die Gruppe tauchte auf etwa 45 Meter Tiefe ab, wobei der 43-Jährige in weiterer Folge plötzlich Probleme mit dem Druckausgleich bekam.